نانسي عجرم تتخلى عن البطانة وتفاجيء متابعيها بفستان راقي

شاركت النجمة نانسي عجرم متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من حفلها الاخير في أبو ظبي، مستعرضة أنوثتها بفستان بسيط وجذاب يتماشى مع ملامحها المميزة.

نانسي عجرم

وبدت نانسي عجرم بفستان بحماله رفيعه وباللون الشامبين، ومكشوف الصدر والأكتاف، وتميز بقماشه المطرز باللون الذهبي مع الفضي بشكل أغصان الشجر؛ لتحصل على إطلالة ناعمه وجذابة، كما تخلت عن البطانة؛ ليكون الفستان مصنوع من القماش الشفاف ويكشف عن ساقيها، ويبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.





وتزينت نانسي عجرم بمجموعة من المجوهرات المميزة، فضمت عقد ذهبي ملتف حول العنق ومرصع بالألماس، بالإضافة لإسورة عريضة ولامعه، وخاتم في اليد الآخرى مع أقراط رقيقة.





من الناحية الجمالية، ظهرت نانسي عجرم بتصفيفة شعر ساحرة وهادئة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي اللامع والمرتب، وثبتت غرتها علي الجانبين؛ لتبرز أنوثتها وجمال ملامحها.





ووضعت نانسي عجرم مكياج مميز ومستوحى من الألوان الترابية، حيث زينت وجنتيها ببلاشر باللون البني مع الهايلايتر اللامع، واختارت أحمر شفاه نود؛ لتحصل على شفاه ممتلئه وجذابة، كما إعتمدت ظلال العين بدرجات البني مع النود والقليل من الشيمر اللامع، بالإضافة للكحل البني والماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة.





نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب في حفل ليلة صلاح الشرنوبي

ولفتت الأنظار النجمة نانسي عجرم في السابق بحفل ليلة صلاح الشرنوبي بإطلالة ساحرة، جذابة عكست تناسق قوامها الممشوق، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، حمل توقيع علامةALESSANDRA RICH، صمم من قماش جيرسيه لامعة ضيقة، ومزود بفيونكة من المخمل تحت الصدر، مع فتحة V طويلة عند الرقبة، ويصل سعره إلى 2009 يورو، أي ما يعادل 40 ألف جنيه.

أما من الناحية الجمالية، فضلت نانسي عجرم أن تظهر بلوك جديد مختلف مع تسريحة شعر مختلفة لم تتركه منسدلا كعادتها بل رفعته للأعلى، ووضعت مكياج عيون بألوان ذهبية تميل للأخضر مثل لون الفستان.





وكانت النجمة الهندية برينكا شوبرا ظهرت بنفس الفستان في إبريل 2023، وذلك خلال حضورها مؤتمر صحفي للترويج لسلسلة مسلسلات أمازون برايم Citadel.





يذكر أن حفل ليلة صلاح الشرنوبي، شارك فيها بجانب نانسي عجرم كل من السورية أصالة، اللبناني راغب علامة، اللبناني وائل جسار، اللبناني عاصي الحيلاني، بقيادة المايسترو تامر فيضي.