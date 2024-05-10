الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا تغلق مكاتبها في القدس الشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت منظمة الأونروا ، مساء امس الخميس ، انها أغلقت مؤقتا مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة بعدما حاول “متطرفون إسرائيليون” إحراقه مرتين.

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الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس

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مئات المتظاهرين في القدس المحتلة يطالبون بإبرام صفقة الرهائن

وكتب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني على منصة إكس “مساء هذا اليوم، أضرم سكان إسرائيليون النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة”، مضيفا “تعرضت حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم”.

 

واضاف “هذا تطور شنيع (…) اتخذت قرارًا بإغلاق مجمعنا حتى إرساء الأمن مجددا في شكل مناسب”.

 

https://x.com/UNLazzarini/status/1788643951945150790

 

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