الجمعة 10 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وجيه احمد يشيد بحكام نهائي دوري أبطال أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد وجيه أحمد الحكم الدولي السابق، ورئيس لجنة الحكام السابق أن اختيار الاتحاد الافريقي لكرة القدم" كاف" لكلا الحكمين" مصطفى غربال" و الذي سيدير مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكذلك جون جاك ندالا، والذي سيدير مباراة العودة بالقاهرة، هما الأفضل في القارة حاليًا.

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و اضاف وجيه بأن كلا الحكمين يتميزان بالانضباط و الشخصية القوية، كما ان أدائهم في المباريات الكبيرة سببًا رئيسيًا لاختيارهما دونًا عن غيرهما.


و اختتم وجيه أحمد تصريحاته بأنه يتمنى ان ينتهى اللقائان بصورة مشرفة تعكس للعالم أجمع تطور الكرة الإفريقية و العربية بشكل خاص و تحديدًا بعد تواجد الشقيقين" الأهلي و الترجي" في ختام العرس الإفريقي.

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