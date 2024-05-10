الجمعة 10 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إلغاء الاحتفال بعيد " لاك بعومر" على جبل ميرون لاستهداف حماس للمنطقة

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي ووفقا لما نشرته مواقع عبرية عن الغاء الاحتفال بعيد "لاك بعومر" هذا العام 2024 ، والذى سيقام فى مخيم رشبي في جبل ميرون، وكان من المفترض أن يقام في الفترة من 24 إلى 27 مايو، وجاء ذلك بسبب استهداف حماس لمنطقة الشمال بالصواريخ والتوترات الامنية فى الداخل الاسرائيلي ، وفقا لتقييم الجيش الإسرائيلي للوضع وبالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة .

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وجاء الغاء الحفل حسب التقرير التى قدمها الجيش بمنطقة بالرشبي في جبل ميرون ، من 24-27 مايو 2024 ، وذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني الاسرئيلي ، واستكمل التقرير انه لا يوجد تغييرات أخرى في المبادئ التوجيهية للجبهة الداخلية" 

 

ويعرف عن الاحتفال بعيد " لاك بعومر" ان يتوجه عشرات الآلاف من اليهود الأرثوذكس إلى مخيم رشبي في جبل ميرون  كل عام لحضور عيد لاك بعومر، وهو فعالية دينية تستمر طوال الليل وتشهد إشعال النيران والصلاة والرقص.

 

ويضم سفح جبل الجرمق قبر الحاخام شمعون بار يوحاي، الذي عاش في القرن الثاني الميلادي، ويُعد الموقع من المواقع الأكثر قدسية لدى اليهود.

 

وتشير دائرة المعارف البريطانية – بحسب هيئة الإذاعة البريطانية  بي بي سي - إلى أنه يحج إلى قرية ميرون في الجليل الأعلى قرب مدينة صفد الآلاف من اليهود الأرثوذكس حيث موقع دفن الحاخام الكبير شمعون بار يوحاي، وقد كان هذا الحاخام من بين المؤسسين للتصوف اليهودي وهو مؤلف كتاب الزوهار.

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