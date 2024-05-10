الوفد في منزل عشماوى أشهر منفذ أحكام إعدام في مصر

اسمه وحده كفيل ببث الرعب في القلوب "عشماوى" أشهر من نفذ أحكام إعدام في مصر

الوفد انتقلت إلى مسقط رأس حلمى سلطان الشهير ب"عشماوى" والتقت بأسرته التى روت تفاصيل مثيرة في حياة عشماوى مصر.

يقول أسامه حلمى سلطان نجل " عشماوى " أن والده عمل في مصلحة السجون في مهنة قرابة ال٢٩ عاما بعد مد خدمته لمدة ٣ سن أن بعد بلوغه سن المعاش، مضيفا أن والده نفذ احكام اعدام بلغت ٨٧٥ حكما بالاعدام أشهرهم كان قضية خط الصعيد عزت حنفي وسميحة قاتلة زوجها بالسويس والتى قطعت زوجها في أكياس بلاستيكية .

وأشار إلى قصتها مع والده والتى حاولت تعطيل حكم الاعدام عندما سألت عن اى شىء تطلبه أو تشتهيه نفسها فطالبت بقطعة حلوى فما كان من عشماوى الا اعطاءها طلبها لتقول له هو انت جاهز بالموت وجاهز بالمشنقة وجاهز بالشوكولاتة والحلويات روح يا شيخ ربنا يخرب بيتك، لافتًا إلى موقفه مع خط الصعيد الذى قال له انت ولا غيرك كان يستطيع أن يتحدث معى.

واستطرد اسامه حلمى سلطان قائلا : أن والده اعدم جواسيس هددوا أمن مصر وسلامتها وشارك في العديد من الأفلام من أشهرها المغتصبون للفنانة ليلى علوي وامرأة أيلة للسقوط مع الفنانة يسرا والقاتلة مع الفنانة فيفي عبده والصعود إلى الهاوية والتقي بالفنان فريد شوقي والفنان على حميدة والسعرات من الفنانين.

وعقب بقوله إن والده بعد تنفيذه اول حكم اعدام في مسيرته المهنية لم يذق طعم النوم أو الطعام لأيام من أثر الموقف الأول في حياته .

اما حلمى حفيد عشماوى وهو موظف بكلية الزراعة فقال إن جده انجب ٨ أبناء وقرابة ال٥٥ حفيدا وأنه كان يتميز بالحنان وصفاته تختلف عن عمله وأنه يتذكر مواقف أن زملائه كان يخافون أن يلعبوا معه بسبب ما يسمعونه عن جده وأنه ينفذ احكام الإعدام، معقبا بقوله إن جده تم تكريمه أكثر من مرة من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بسبب تفانيه في عمله .

أما مصطفى أسامة حلمى سلطان حفيد عشماوى فقال إن اصدقاءة يلقبونه بعشماوى نسبة إلى جده وأنه يحتفظ بالعشرات من الصور له ويدعو له بالرحمة

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