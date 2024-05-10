النيابة العامة والبحث الجنائى تعاين حريق شركة الادوية بالاسكندرية

انتقل فريق من النيابة العامة والبحث الجنائى لمعاينة حريق شركة الاسكندرية للادوية بمنطقة العوايد ، كانت قد شهدت منطقة العوايد بحى المنتزة حالة من الفزع والرعب بين الموطنين عقب اندلع النيران بشركة الادوية وتصاعد الدخان وتطاير شرارة النيران ، تحولت المنطقة الى حالة من الهرج والمرج خوفا من الموت .

وتجري قوات البحث الجنائي معاينتها بمعرفة أسباب الحريق، ورصد الخسائر في المبني الذي نشب فيه الحريق بالطابق الثالث على مساحة 100 متر × 30 متر.

ودفعت مديرية أمن الإسكندرية بـ 10 سيارات إطفاء إضافية، مدعومة بسلم هيدروليكي للسيطرة على النيران، فيما تبين أن الحريق اندلع فى مخزن بالطابق الثاني بالشركة على مساحة 30 متر ×100 متر.، ولا توجد اصابات

كان قسم شرطة المنتزه أول،تلقى بلاغا يفيد نشوب حريق داخل أحد مصانع وشركة أدوية في العوايد، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى باقي مباني الشركة.مما تسبب فى خسائر فادحة

تبين من المعاينة الاولية أن الحريق نشب بالطابق الثالث بمخزن التعبئة والتغليف بـ شركة ومصنع الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ما أسفر عن خسائر مادية دون حدوث إصابات بشرية

وتصاعدت ألسنة الدخان والنيران في محيط المنطقة بالكامل، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي المباني المجاورة.

من جانب اخر كانت قد شهدت منطقة الحرفيين في كرموز نشوب حريق داخل ورشة دوكو، مما أدى إلى التهامها بالكامل وإصابة شخص، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان قد تلقى قسم شرطة كرموز من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بورشة دوكو بمدينة الحرفيين بجوار الموقف الجديد، وعلي الفورانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بورشة دوكو سيارات على مساحة من سقف جمالون ملك المدعو "علي.ع.ف"، 50 عامًا، مقيم غيط العنب بمنطقة كرموز،و أسفر الحريق عن إصابة مالك الورشة بحروق في اليد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والتهام النيران لمحتويات الورشة بالكامل وسيارة ملاكي ملك المدعو "ع.ص.ع".

وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق، فيما تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب تسرب غاز مع وصول لهب مكشوف داخل الورشة ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كما شهدت منطقة العوايد شرق محافظة الإسكندرية، نشوب حريق داخل شركة أدوية، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والسيطرة علي الحريق.

تبذل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية جهودا مكثفة للسيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع، مساء اليوم الخميس، بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بشارع جميلة أبو حريد فى منطقة العوايد بحي المنتزه أول.