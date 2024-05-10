مدير مطار الأقصر: تجديد الترخيص أحد إنجازات الشركة المصرية

حصل مطار الاقصر الدولي، بقيادة اللواء طيار هشام فريد، على تجديد الترخيص التشغيلي لمدة عامين بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات.

وصرح اللواء طيار هشام فريد مدير المطار، أن هذا الترخيص يعد من الإنجازات التى تحققها الشركة المصرية للمطارات بتعليمات السيد الطيار آحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات على المستوى الدولي، سواء بالحصول على شهادات الاعتماد الصحي أو تجديد اعتماد الايزو، وأخيرًا تجديد ترخيص المطارات الحيوية، مؤكداً على أهمية ترخيص المطارات المصرية والذي يعزز من سلامة المطار، ويؤكد استيفائه لكافة متطلبات سلطة الطيران المدني المصري، كما يعد خطوة أساسية في التنمية والاستثمار.

وتوجه مدير المطار بالتهنئة لكافة العاملين بالمطار، قائلًا: "رجال مطار الأقصر من: الهندسة والعمليات والسلامة، والأمن والمالى، والشئون الإدارية، والعلاقات العامة، والتحقيقات، والمكتب الفنى لمدير المطار؛

يسعدني ويشرفني ان أتوجه إليكم بخالص الشكر وعظيم الامتنان على ما بذلتموه من جهد وافر وإخلاص وتفان فى العمل خلال الفترة السابقة الأمر الذى أثمر عن اعتماد سلطة الطيران المدنى المصرى على تجديد ترخيص المطار حتى عام ٢٠٢٦.



يشار إلى أن هذا الإجراء يضمن لشركات الطيران العالمية التشغيل الآمن وتقليل رسوم التأمين لدى شركات الطيران، مما يدعم زيادة الحركة الجوية بالمطارات وزيادة العائد الأستثماري، ويحقق التوجيهات الاستراتيجية فى رؤية مصر ٢٠٢٤ ويدعم موقع مصر على مؤشرات قياس الاداء الدولى فى مجال الطيران المدنى



وكان الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، قد هنأ جميع العاملين بمطار الأقصر الدولي بالحصول على شهادة تجديد الاعتماد من جانب سلطة الطيران المدنى المصرى وذلك بترخيص مطار الأقصر الدولى للعمل كمطار دولى حتى عام ٢٠٢٦، وفقا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدنى " إيكاو" الممثلة فى سلطة الطيران المدنى المصري ، طبقا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية .

مشيرًا إلى أن حصول المطار على هذه الشهادة يعكس الجهود المبذولة من جانب العاملين وعملهم المستمر بتطوير كافة الخدمات وتقديم الخدمات المقدمة على أكمل وجه للمسافرين عبر المطار بما يسهم في الحفاظ على مكانته التنافسية بين مصاف المطارات الدولية السياحية، مضيفًا أن المطارات المصرية تخضع دائما بشكل مستمر للتفتيش الدوري، من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى وذلك للتأكد من إلتزامها باتباع كافة المواصفات والمعايير الموصى بها من جانب منظمة الطيران المدني الدولية. " إيكاو "