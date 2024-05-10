بعد سداد ٤ ملايين جنيه| نسرين طافش تسرق الأنظار بإطلالة لافته (شاهد)

خضعت النجمة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة داخل أحد الفنادق الشهيرة، ولفتت الأنظار بلوك مثير ولافت يعكس جمالها، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





الفنانة نسرين طافش

وبدت نسرين طافش بفستان قصير باللون البني الفاتح، وتميز بصيحة الكب، مع اكستنشن متعدد الأطوال ومنفوش، مصنوع من التُل المكشكش، مما أبرز أنوثتها وأناقتها.





وانتعلت حذاء ذا كعبرعالٍ باللون الذهبي؛ ليتماشى مع لون الفستان، كما تزينت بعقد من توقيع دار المجوهرات الشهير فيرزاتشي، مع أقراط تتدلى من الأذن.





من الناحية الجمالية، ظهرت نسرين طافش بتصفيفة شعر ساحرة، تاركة خصلاتها البنية الطويلة تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، وثبتت غرتها علي الجانبين خلف الأذن؛ لتبرز أنوثتها وجمال ملامحها.





ووضعت نسرين مكياج مميز ومستوحى من الألوان الترابية، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني مع الهايلايتر اللامع، واختارت أحمر شفاه نود؛ لتحصل على شفاه ممتلئه وجذابة، كما إعتمدت ظلال العين بدرجات البني مع النود والقليل من الشيمر اللامع، بالإضافة للكحل البني والماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة.





نسرين طافش تتسلم شهادة حكم التصالح لرفع اسمها من قائمة المنع من السفر

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش مؤشرات جوجل بعد زيادة معدلات البحث عليها من قبل الجمهور العربي بالتزامن مع إعلان إلغاء حبسها 3 سنوات.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بعد التصالح مع الخصم ودفع مبلغ كبير.

فيما ذهبت نسرين طافش إلى محكمة جنح مستأنف أكتوبر بحقيبة بها "4 ملايين جنيه" وهو المبلغ المطلوب دفعه في المحكمة وإلغاء الحكم بالسجن.





ومن جانبه طلب محامي الفنانة الشابة التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.





يذكر أن محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، قضت في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.