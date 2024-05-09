"عمرو محمود صالح" رئيسًا لقطاع الضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف عمرو محمود صالح عبده للقيام بأعمال وظيفة رئيس قطاع الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية خلفًا ل أشرف إبراهيم محمد إبراهيم والذي قدم المهندس يحيي زكريا خالص الشكر له تقديراً لجهوده خلال فترة عمله.

وكان "عمرو محمود صالح عبده" يشغل منصب نائب رئيس قطاع الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

مصر للطيران



كانت قد سيرت مصر للطيران الناقل الوطني في العاشرة صباح اليوم رحلة خاصة رقم MS3908 بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320Neo لنقل بعثة نادي الزمالك الي مطار وجدة بالمغرب لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



وتم إنهاء إجراءات سفر الفريق من الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لراحة الجهاز الفني واللاعبين.



وتتمني مصر للطيران التوفيق لنادي الزمالك ولجميع الأندية المصرية المشاركة في بطولات قارية ودولية.