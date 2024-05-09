على الطريقة اللبنانية.. اصنعي فتة ورق عنب بدبس الرمان

فتة ورق عنب من الأكلات اللبنانية التي احتلت قلوب الشعوب العربية، وتعتمد الوصفة على دبس الرمان وزيت الزيتون اللذان يعطيان مذاق مختلف عن ورق العنب التقليدي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.





طريقة عمل فتة ورق عنب

المقادير

- لتحضير الزبادي :

زبادي : كوب ونصف

الطحينية : ربع كوب

ملح : رشّة

عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

الماء : 4 ملاعق كبيرة

- للتزيين :

الخبز : حسب الرغبة (مقلي)

الرمان : حسب الرغبة (حبّ)

بقدونس : حسب الرغبة (مفروم)

- زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- ورق العنب : كوب (مفروم)

- الأرز المصريّ : كوب (منقوع)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الكمون : حسب الرغبة

- عصير الليمون : نصف كوب

- دبس الرمان : ثلث كوب

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الماء : حسب الحاجة





طريقة التحضير

عمل ورق عنب ..ضعي زيت الزيتون، والبصل، والثوم المهروس في قدر، وحركي حتى يذبل البصل.

أضيفي الطماطم، والملح، والفلفل، والكمون، وقلبي المكونات مع بعضها.

أضيفي البقدونس، ومعجون الطماطم، ودبس الرمان، وعصير الليمون، وورق العنب المقطع وقلبيهم.

أضيفي الأرز بعد تصفيته واغمريهم بالماء وقلبيهم، ثم غطيهم لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الأرز وورق العنب.

في وعاء، ضعي الزبادي، والطحينة، والملح، وعصير الليمون واخلطيهم، ثم أضيفي ٤ ملاعق ماء واخلطيهم جيداً.

بعد أن ينضج الأرز و ورق عنب ، اسكبيه في طبق كطبقة أولى، وأضيفي فوقهم مزيج الزبادي.

زيني ورق عنب بطبقة خبز مقلي، وبقدونس مفروم، وحبّ الرمان ثم قدمي ورق عنب اللبناني.

فوائد دبس الرمان

خفض الكولسترول

دبس الرمان قد يمنع أو يبطئ تراكم الكوليسترول في الشرايين، حيث يؤدي تراكم الكوليسترول إلى تضيق الشرايين، وهو السبب الرئيسي في الإصابة بأمراض القلب.يمكن لمضادات الأكسدة مثل البوليفينول الموجودة بكمية كبيرة فى الرمان عن الفواكه الأخرى، فى تقليل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة التي تؤدي إلى تراكم الكوليسترول.





يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

مرض القلب هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة في العالم، تساعد الأحماض الدهنية فى دبس الرمان خاصة حمض البونيك فى الحماية من عدة خطوات في عملية مرض القلب.





يقلل ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم واحدة من العوامل الرئيسية للأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وتبين أن تناول عصير الرمان أو مشتقاته يوميًا بانتظام يساعد بشكل كبير على خفض مستويات ضغط الدم في أقل من أسبوعين.





تعزيز جهاز المناعة

يحتوى دبس الرمان على مضادات الأكسدة خاصةً فيتامين C، التي تعزز من صحة جهاز المناعة للشخص.

عند هضم الطعام، تحدث عملية تسمى الأكسدة حيث يتم تشكيل جزيئات تسمى الجذور الحرة، هذه الجذور الحرة هي مواد يمكن أن تؤدى إلى تلف الأنسجة ويمكن أن تسبب أمراض مثل أمراض القلب أو السرطان، يمكن أن يمتص الجسم الجذور الحرة من الملوثات البيئية مثل الدخان والإشعاع.