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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء اللبناني يهاتف هنية لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار واجتياح رفح

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث بحثا آخر التطورات السياسية والميدانية، وخاصة مفاوضات وقف العدوان واجتياح رفح الجاري.

وقالت حركة حماس في بيان لها:  إن  رئيس الحركة أشاد بالمواقف اللبنانية الداعمة للشعب الفلسطيني وصموده ونضاله، مؤكدا أن لبنان على خط المقاومة المساندة للشعب الفلسطيني، وقدم الشهداء وخاصة في هذه المعركة.

 

ونوه رئيس الحركة بأن وقف العدوان على غزة سوف يساهم في وقف التصعيد على جبهة لبنان وغيره من الجبهات المساندة.

 

من جانبه أشاد رئيس الوزراء اللبناني بموقف حركة حماس قبولها مقترح الوسطاء لوقف العدوان على غزة، ومشيرا إلى موقف بلاده الثابت من فلسطين قضية وشعبا ونضالا، والعلاقة التاريخية بين الشعبين، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني وثباته والتأكيد على حق العودة. 

 

كما نوه بأهمية متابعة الجهود المتعلقة بالأونروا في لبنان.

 

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