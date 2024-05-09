رئيس الوزراء اللبناني يهاتف هنية لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار واجتياح رفح

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث بحثا آخر التطورات السياسية والميدانية، وخاصة مفاوضات وقف العدوان واجتياح رفح الجاري.

وقالت حركة حماس في بيان لها: إن رئيس الحركة أشاد بالمواقف اللبنانية الداعمة للشعب الفلسطيني وصموده ونضاله، مؤكدا أن لبنان على خط المقاومة المساندة للشعب الفلسطيني، وقدم الشهداء وخاصة في هذه المعركة.

ونوه رئيس الحركة بأن وقف العدوان على غزة سوف يساهم في وقف التصعيد على جبهة لبنان وغيره من الجبهات المساندة.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء اللبناني بموقف حركة حماس قبولها مقترح الوسطاء لوقف العدوان على غزة، ومشيرا إلى موقف بلاده الثابت من فلسطين قضية وشعبا ونضالا، والعلاقة التاريخية بين الشعبين، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني وثباته والتأكيد على حق العودة.

كما نوه بأهمية متابعة الجهود المتعلقة بالأونروا في لبنان.