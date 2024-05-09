عبير لطفي تكشف أسماء المكرمين بمهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة

أعلنت الممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيس مهرجان ايزيس الدولي للمسرح عن أسماء المكرمين في الدورة الثانية للمهرجان المقرر عقدها في الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجاري في عدد من مسارح القاهرة.

قالت لطفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة أن هذه الدورة تحمل اسم الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة عبد العزيز التي تعتبر واحدة من أهم نجمات المسرح المصري، وقدمت العديد من الأدوار المهمة على خشبة المسرح في عروض مثل جواز على ورق طلاق والست هدى ودائرة الطباشير القوقازية وغيرها.

وأضافت أن المهرجان يهتم بالاحتفاء بصانعات المسرح وتوثيق ابداعاتهن ويكرم هذا العام خمس شخصيات مسرحية متميزة من مصر والوطن العربي وهم الفنانة ومصممة الرقصات كريمة منصور، والراحل د. محمود نسيم والفنانة والمخرجة العراقية د. عواطف نعيم، والفنانة التونسية رجاء بن عمار، والفنانة الراحلة سهام بنت سنية وعبد السلام.

عقد المؤتمر الصحفي بحضور الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية لهذه الدورة والفنان فتحي عبد الوهاب، والكاتبة والنائبة البرلمانية ضحى عاصي، ود. أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقا ومستشار مناحي الحياة في مؤسسة مصر الخير والإعلامية مشير موسى والناقد الفني محمد عبد الرحمن أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وسيادة السفير فهمي فايق الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان، ود. إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم والمخرجة والكاتبة عبير على حزين مديرتا المهرجان ومنى شاهين المديرة التنفيذية للمهرجان.

تترأس مهرجان إيزيس الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الانتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة ودار الأوبرا المصرية، وستوديو عماد الدين وكالتوجراف والمركز الثقافي النمساوي، والمعهد الثقافي الفرنسي.