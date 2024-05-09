على متن رحلة خاصة.. سفر نادي الزمالك علي مصر للطيران إلى المغرب لخوض نهائي الكونفدرالية

سيرت مصر للطيران الناقل الوطني في العاشرة صباح اليوم رحلة خاصة رقم MS3908 بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320Neo لنقل بعثة نادي الزمالك الي مطار وجدة بالمغرب لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتم إنهاء إجراءات سفر الفريق من الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لراحة الجهاز الفني واللاعبين.



وتتمني مصر للطيران التوفيق لنادي الزمالك ولجميع الأندية المصرية المشاركة في بطولات قارية ودولية.