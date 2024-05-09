صنع في مصر.. بروميتيون تطلق أول إطارات تحمل علامتها التجارية

تحت شعار صنع في مصر، كشفت مجموعة بروميتيون للإطارات، الشركة الرائدة في تطوير وإنتاج وتسويق الإطارات لقطاعات الصناعية والزراعية والخاصة بالمواقع الوعرة، عن - Serie 02 وهي أول إطارات تحمل علامة بروميتيون التجارية.

شهد برنامج البحث والتطوير الكثيف، اختبار أكثر من 6000 إطار وتغطية أكثر من 200 مليون كيلومتر في جميع الظروف المناخية والطرق.

سيتم إنتاج إطارات Serie 02 تحت علامة بروميتيون في مصنع الشركة في الإسكندرية وستكون متاحة في أسواق مصر ودول الشرق الأوسط الأخرى وإفريقيا. كما ستوزع الإطارات الجديدة في أوروبا وتركيا بحلول نهاية عام 2024.

جاء هذا الحدث التاريخي للشركة في احتفالية أقيمت في منطقة الأهرامات، وبهذه المناسبة المهمة، قال العضو المنتدب للشركة على مستوى العالم، روبرتو ريجي: "اليوم هو مناسبة تاريخية لمجموعتنا لأن علامة بروميتيون تظهر لأول مرة على إطاراتنا الأكثر ابتكارًا، Serie 02". وتابع: "نحن ندخل مرحلة جديدة من رحلة بروميتيون وننظر إلى شركة وتراث يتمتع بأكثر من 100 عام من الخبرة وإنتاج أكثر من 150 مليون إطار." وأضاف: "يتزامن هذا الإطلاق مع الذكرى الثلاثين لمصنعنا في مصر، حيث يعمل أكثر من 2000 شخص، ومن بينهم حوالي 100 شخص سيتم تكريمهم خلال احتفالاتنا لأنهم بدأوا العمل في المصنع عندما تأسس في عام 1994 وما زالوا يعملون به حتى اليوم."

Serie 02

جدير بالذكر أن الإطارات الأولى التي تحمل علامة بروميتيون هي G02 ON-OFF وG210، وتم تصميم G02 ON-OFF للاستخدام في الطرق ومواقع البناء، بينما يُستخدم G210 في تطبيقات النقل الثقيل الإقليمي.

سيتم إنتاج Serie 02 في البداية في موقع الإنتاج الابتكاري والمستدام بشكل متزايد لشركة بروميتيون في الإسكندرية، والذي يعد الموقع والمركز الرابع للبحث والتطوير التابع للشركة، بعد تأسيس مراكز مماثلة في إيطاليا والبرازيل وتركيا.

الاحتفال بمرور 30 عاماً على إطلاق مصنع بروميتيون بالإسكندرية

يحتفل المصنع وموقع الإنتاج في الإسكندرية بمرور 30 عامًا على العمل ويضم المركز الرابع للبحث والتطوير التابع لـبروميتيون. ويعمل في المصنع البالغ مساحته 300 ألف متر مربع أكثر من 2000 محترف وقد أنتج المصنع أكثر من 19 مليون إطار منذ بدء العمل في عام 1994. في عام 2022، قامت الشركة بتسريع استثمار قيمته 85 مليون يورو في برنامج للابتكار التكنولوجي والاستدامة والمقرر الانتهاء في عام 2026. وكجزء من التزام الشركة بالتنوع البيولوجي، يتميز الموقع بواحة خضراء تغطي مساحة تقدر بنحو 18 ألف متر مربع وتستوعب أكثر من 500 نوع من النباتات والحيوانات.

كما يضم موقع الإنتاج في الإسكندرية المركز الرابع للبحث والتطوير التابع لمجموعة بروميتيون، والذي يركز على الابتكار في المنتجات للتطبيقات المحلية.

وتُعد مجموعة بروميتيون شركة الإطارات الوحيدة في العالم التي تركز بشكل حصري على تقديم المُنتجات المرتبطة بخدمة القطاع الإنتاجي (نقل البضائع والأفراد)، إلى جانب المركبات المُستخدمة في القطاع الزراعي ومركبات الطرق الوعرة. تتسم منتجات بروميتيون بالتنوع الكبير وتعدد مستوياتها وتشمل العلامات التجارية Prometeon بروميتيون - Pirelli بيريللي- Pharos فاروس- Formula فورميولا - Tyres تايرز - Anteo انتيو- EracleTyresاريكل تايرز. تمتلك المجموعة أربعة مصانع (اثنان منها في البرازيل وواحد في مصر وواحد في تركيا) إلى جانب أربعة مراكز للبحث والتطوير (في إيطاليا والبرازيل وتركيا ومصر). يعمل بالشركة 8000 موظف من أكثر من 40 دولة عبر القارات الخمس.