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المقاومة العراقية تستهدف منصة لوياثان الغازية الصهيونية بالأراضي المحتلة هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: معابر القطاع مغلقة ولم يتم فتحها منذ اجتياح رفح
الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. المقاومة العراقية تستهدف قاعدة اليفالط الصهيونية بالطيران المسير

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية العراقية ،  قاعدة اليفالط الصهيونية بالأراضي المحتلة مساء اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسيّر .

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة اليفالط الصهيونية بأراضينا المحتلــــة مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

 

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