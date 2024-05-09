عاجل
المقاومة العراقية تستهدف منصة لوياثان الغازية الصهيونية بالأراضي المحتلة هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: معابر القطاع مغلقة ولم يتم فتحها منذ اجتياح رفح
الخميس 09 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر يتقدم على الأخدود بثنائية في الشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

يتقدم فريق النصر على مضيفه الأخدود بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي.

txt

عبدالرحمن مجدي: جمهور الإسماعيلي صاحب الفضل عليا

سجل هدفا النصر كل من مارسيلو بروزوفيتش وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 7، 15 من عمر الشوط الأول.

وبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي: 

حراسة المرمى: أوسبينا. 

الدفاع: الغنام، العمري، لابورت وتيليس. 

الوسط: الخيبري، الحسن وبروزوفيتش. 

الهجوم: يحيي، ماني ورونالدو. 

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 74 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة برصيد 86 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة. 

الجريدة الورقية