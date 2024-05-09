النصر يتقدم على الأخدود بثنائية في الشوط الأول

يتقدم فريق النصر على مضيفه الأخدود بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي.

سجل هدفا النصر كل من مارسيلو بروزوفيتش وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 7، 15 من عمر الشوط الأول.

وبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوسبينا.

الدفاع: الغنام، العمري، لابورت وتيليس.

الوسط: الخيبري، الحسن وبروزوفيتش.

الهجوم: يحيي، ماني ورونالدو.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 74 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة برصيد 86 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.