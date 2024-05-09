مجمع إعلام الزقازيق يحتفل بعيد العمال

عقد مجمع إعلام الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة «عيد ‏‏العمال» وذلك بمقر المجمع بوسط مدينة الزقازيق عاصمة الشرقية، بحضور السيد السباعي أمين عام إتحاد العمال بالشرقية.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار احتفالات قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحي بعيد العمال، وبإشراف الإعلامي دسوقي عبدلله مدير عام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق.

وأدرات اللقاء وأشرفت عليه

رانيا نبيل، أخصائية الإعلام بمجمع إعلام الزقازيق، وفريق العمل بمجمع إعلام جنوب الزقازيق: حسام حسن، وداليا صلاح، ونورا طاحون، وأميرة هلال.



وخلال اللقاء، أكد السيد السباعي، رئيس اتحاد عمال الشرقية، أن يوم العمال العالمي يأتي في الأول من شهر مايو، احتفالًا بالأيدي العاملة، موجها التحية في هذا اليوم إلى كل عامل وعاملة في أرجاء الوطن، تحية وتقدير واعتزاز على جهودهم المتميز عن طريق العمل والعطاء والانجاز، والمشاركة في مسيرة التنمية والإنتاج كعنصر أساسي في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر.

وأشار رئيس اتحاد عمال الشرقية إلى أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقة، ومحرك التنمية نحو واقع ومستقبل افضل.

ووجه السيد محمد دؤاود، أبناءنا الشباب بالتحلي بأعلى درجات الاتقان والتفاني في عملهم، وأن يجتهدوا لاستيعاب ثورة

المعلومات والطفرة الهائلة التي يقهرها العالم في الإبتكارات وتطبيقات التكنولوجيا التي وصلت للذكاء الاصطناعي، من أجل مستقبل أفضل.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً مستمرة، تحت شعار «ها أنا أحقق ذاتي»، وذلك للشباب والفتيات بدار المدينة المنورة للأيتام بالعاشر من رمضان، والمنفذة تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة وإدارة التنمية الرياضية بالمديرية، لتدريبهم على المهارات الأساسية في رياضات «كرة القدم، والكاراتيه، وتنس الطاولة، والتمرينات البدنية».

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إلى أن التدريبات الرياضية تتم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وفقاً للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية للأطفال الأيتام، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة، نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، بالإضافة لتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات، وذلك من خلال نشر الثقافة الرياضية، وتنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة، واشتراكهم في كافة البطولات الرياضية بمختلف فئاتهم العمرية.

أشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لأبناء المحافظة وخاصة الأيتام ، وذلك في إطار خطة المحافظة لدمجهم في المجتمع، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة ومشاركتهم في مختلف الأنشطة، لإدخال البهجة علي قلوبهم واكتشاف الموهوبين منهم.