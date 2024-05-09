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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باسم مرسي يتحدث عن فوز الإسماعيلي على الداخلية

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث باسم مرسى مهاجم الإسماعيلي عن الفوز الذي تحقق على الداخلية بهدف نظيف لحساب الأسبوع ال22 من مسابقة الدوري الممتاز .

وقال اللاعب في تصريحات عقب اللقاء :"اشكر الله عز وجل على الفوز ، الجهاز الفنى هو أكثر من دعمني خلال الفترة السابقة".

واسترسل :"سنقاتل من أجل تحقيق مزيد من الانتصارات خلال الفتره القادمة لفرض مزيد من  الاستقرار الفنى داخل النادي".

وأنهى حديثه :"الإسماعيلي اسم كبير يحتاج لتكاتف الجميع من أجل إعادته لوضعه الطبيعي".

وحقق الفريق ثاني انتصاراته علي التوالي ليصعد للمركز الثاني عشر بالمسابقة المحلية.

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