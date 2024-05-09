كيف اثرت أحداث البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس

قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي خطورة تصاعد وتيرة الحرب في البحر الاحمر والأحداث الذي يشهدها، لافتًا إلى ان المستهدف من تلك الاحداث اقتصاد مصر والاضرار بقناة السويس بعد النجاح الكبير التي حققته مصر وأصبح العالم مرعوب من كيان مصر وقتها بعد التقدم الكبير في جميع المجالات منها الاقتصادي.

اوضح خضر في تصريحات خاصة لـ " الوفد "، ان توقع البنك المركي مشتريات ضعيفة من إيرادات قناة السويس نحو 3.4 مليار دولار من مشتريات القناة مقارنة مع مشتريات بقيمة نحو 8 مليارات دولار خلال العام الحالى يأتي نتيجة الأحداث الخطيرة التي يشهدها البحر الأحمر وتؤثر على قناة السويس.

لفت الخبير الاقتصادي ، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تصاعد في الأحداث مما يقلل عبور السفن من قناة السويس مما يتسبب قس تراجع ايرادات القناة والتأثير على معدل النمو الاقتصادي .



واكد خضر أن ما يقوم به الحوثيين يهدف إلى الاضرار بمصلحة اقتصاد مصر، وانه يتوقع ان تتحرك مصر في الفترة القادمة ، عن طريق انشاء قواعد عسكرية في إريتريا لتأمين عبور السفن ومواجهة ما يقوم به الحوثيين في البحر الأحمر.