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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف موقع الراهب التابع للاحتلال

موقع الراهب
موقع الراهب

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع الراهب التابع لجيش العدو الإسرائيلي، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية .

 

 

حزب الله يشن هجومًا على مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " هجوماً ‏جوياً بمسيرات انقضاضية على القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.‏

 

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على اغتيال المجاهدين في بلدة بافليه، شنت المقاومة الإسلامية يوم الخميس 9-5-2024 هجوماً ‏جوياً بمسيرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.‏

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