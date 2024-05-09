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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الإسماعيلي والداخلية بالدوري

عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي

حصد عبد الرحمن مجدي لاعب فريق الإسماعيلي ، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية ، التي انتهت منذ قليل بتفوق الدراويش بهدف من دون رد ، وتسجيله هدف اللقاء الوحيد.
 

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وحقق فريق الإسماعيلي فوزًا هامًا على نظيره الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الإسماعيلية ، لحساب مواجهات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع لشوط اللقاء الثاني ، ليرتفع رصيد الدراويش للنقطة 25 في المركز 12 ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 11 في الترتيب الثامن عشر.

وخاض الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..
 حارس مرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.
والدفاع: محمد عمار، حمدي النقاز، عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقي.
خط الوسط: عماد حمدي، عمر الساعي، محمد مخلوف، محمد حسن، عبد الرحمن مجدي، الهجوم: نادر فرج، باسم مرسي.

بينما جاء تشكيل الداخلية على النحو التالي :
حارس مرمى : محمد مجدي.
خط الدفاع : كريم يحيى ومعاذ الحناوي وعبد الرحمن صميدة وإيهاب سمير.
الوسط: كليتشي شميزي ومحمود حسونة وفانوم الفريد وإبراهيم ايولا.
الهجوم : إسلام عبدالنعيم وتونجي أوموتوشو.

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