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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حزب الله يُدخل طائرات تجسسية للجليل ويجمع معلومات عن إسرائيل

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حزب الله نجح في إدخال طائرات إلى أجواء الجليل لتصوّر وتجمع معلومات على الرغم من وجود طائرات إسرائيلية .

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات اقتحمت غلاف غزة، ودوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جسم مجهول خرق الأجواء قبل قليل من قطاع غزة إلى أراضي إسرائيل وسقط في منطقة مفتوحة.

وأضاف، أنه تم التعرف على الكائن من خلال الملاحظات وتمت مراقبته بشكل مستمر، وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي حاليا بمسح منطقة السقوط، ولم تقع إصابات ولم تحدث أضرار .

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