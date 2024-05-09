غالانت يرد على بايدن حول تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل

رد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تعليق الولايات المتحدة شحنات الذخيرة مؤقتا لإسرائيل.

وقال يوآف غالانت في كلمة له: "أناشد أعداءنا وأصدقاءنا..من المستحيل إخضاعنا، سنحقق أهدافنا في الشمال والجنوب".

وأضاف: "أيا كان الثمن، سنضمن وجود إسرائيل، وسنتذكر جيدا الوصية التي وقعناها قبل أسبوع فقط في احتفال يوم المحرقة.. لن يحدث ذلك مرة أخرى أبداً".

وكان بايدن قد قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا قامت بغزو رفح على نطاق واسع.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة مؤقتا لإسرائيل، بسبب الخلافات والجدل مع تل أبيب حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء الماضي، وسط تحذيرات دولية ومخاوف من خطورة الوضع.

نتنياهو يرد على بايدن بفيديو: سننتصر حتى لو بقينا وحدنا

بعد تحذير هو الأشد وجّهته الولايات المتحدة إلى إسرائيل فيما يتعلق بمسار حربها، وتعليقها مؤقتاً إرسال شحنة من الأسلحة، جاء الرد الأعلى على المستوى الرسمي الإسرائيلي من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

فقد أعاد نتنياهو نشر مقطع مصور رداً على الرئيس الأميركي جو بايدن، عير حسابه على "إكس" قال فيه إن إسرائيل ستنتصر، حتى لو بقيت وحدها.

وقال في الفيديو الذي يعود تاريخه لخطاب ألقاه بمناسبة ذكرى الهولوكوست، إنه لا دولة يمكن أن توقف إسرائيل عن حماية نفسها. وأضاف أن إسرائيل ستقف لوحدها.

"سيضر بالعمليات"

وفي وقت سابق اليوم أكد مسؤول إسرائيلي أن أي تعليق للأسلحة سيضطره للاقتصاد في استخدام السلاح وسيضر بالعمليات في غزة.

كما أوضح المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه أن تصريح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل سيضر بالخطط العملياتية في الحرب، بل وسيؤدي إلى توجه إسرائيل لخطط الاقتصاد في استخدام السلاح، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

يشار إلى أن بايدن وخلال مقابلة أجرتها معه محطة "سي إن إن" أمس، قال: "إذا دخلوا (الإسرائيليون) إلى رفح فلن أزوّدهم بالأسلحة التي استُخدمت في السابق (..) ضدّ مدن".

ولطالما رفض بايدن وقف أي شحنة من الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة كل عام إلى إسرائيل بقيمة ثلاثة مليارات دولار، حتى إنه دفع الكونغرس إلى زيادتها عقب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس في جنوب الدولة العبرية ما أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.

اقتحام رفح

لكنّ مسؤولين أميركيين يقولون إنه وجد نفسه مجبرا على تغيير موقفه بعدما أكد نتنياهو أنه مصر على المضي قدما في الهجوم على رفح في جنوب القطاع، متحديا مطالبات بايدن العلنية بعدم شنّ عملية برية في المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني.

من جانبهم قال مسؤولون أميركيون كبار إن الولايات المتحدة علّقت الأسبوع الماضي عملية تسليم 1800 قنبلة زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل، وقد يكون هناك المزيد من عمليات تعليق مماثلة.

واعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أن تهديد الرئيس الأميركي بوقف إمدادات أسلحة معيّنة إلى إسرائيل في حال اجتياحها مدينة رفح المكتظة بالسكان، "مخيّب للآمال".