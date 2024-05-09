الإحصاء: 864 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 864 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 990 مليـون دولار خلال عام 2022 ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصريــة للأردن 658 مليـون دولار خلال عام 2023 مقابل 732 مليون دولار خلال عام 2022 .

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 206مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022 .

أشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2023وتضمنت وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 ملايين دولار. محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار ،خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار.د ، الات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار ،ملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.

كما أشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022وتضمنت أسمدة بقيمة 105.6 مليون دولار ،منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار ،مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة التحويلات الأردنية في مصر 415.3 مليون دولار خلال عام 2023 مقــابل 792.9 مليون دولار خلال عام 2022 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 134 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 119مليون دولار خلال عام 2022 .

وسجل عدد سكان مصر 106.3 مليـــون نسمة حتى الآن، بينما سجل عــدد سكان الأردن 11.3 مليون نسمة عام 2023.



وبلغ عـدد المصريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقــاً لتقديرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .