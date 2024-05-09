إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بناحية حجازة بقنا

قاد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، يرافقه نائبه فراج الوحش، حملة ازالات مكبرة لإزالة التعديات من علي أراضي املاك الدولة بناحية حجازة بحري، رافقهما خلال اعمال الحملة عدد من القيادات الشرطية من مركز شرطة قوص، مدعومين بفرقة من قوات الامن المركزي من مديرية امن قنا، بالإضافة الي مسئولي هندسة الري بقوص.

وأكد الشعيني، أن جهود الحملة نجحت في تنفيذ 6 قرارات ازالة لحالات مستهدفة، من على أراضي أملاك الدولة من علي مساحة 3200م، لافتاً إلى أن التعديات عبارة عن عمل أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاعات مختلفة تمت ازالتها حتي مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة وسط تأمين امني مكثف من العناصر الامنية بمركز شرطة قوص مدعومة بفرقة من قوات الامن المركزي من مديرية امن قنا.

وأكد رئيس المركز قدري الشعيني، أن الوحدة المحلية عازمة بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والجهات المختصة على مواصلة الجهود للتصدي لكافة اشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق الوحدة، بالإضافة إلى ازالة اي تشوينات معده للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها، مشدداً على رؤساء القري بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.

وقامت الوحدة المحلية لقرية حجازة بناء علي توجيهات السيد الدكتور رئيس المركز بإزالة ٦ حالات تعدي علي املاك الدولة علي مساحة 3262 م في إطار حملة الإزالات المكبرة للموجة 22

واستقبل الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز، بمقر مكتبه عددا من المواطنين ، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، وذلك في حضور هبه الفولي نائب رئيس المركز، ذلك في إطار حرص القيادات التنفيذية بالمدينة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية بالمدينة.

ووجه رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني خلال اللقاء مسئولي المتابعة وتقيم الاداء بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين المتقدمة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المحلية المعنية لإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، بما يساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل شكاوى المواطنين.

وكان رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني قد استمع الي المواطنين وناقشهم في الطلبات المقدمة بعد الاطلاع عليها ومراجعة استيفاء متطلبات فحصها، وقام بالاتصال الفوري بأحد رؤساء الوحدات القروية لمعالجة بعض الشكاوي وامره بأعداد تقرير بحلها وعرضه عليه خلال اليوم .