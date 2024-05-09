أفيخاي: طائرات حربية أغارت على بني تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات حربية أغارت على بنية تحتية ومبنى عسكري تابعين لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان، واعترض مقاتلوا الدفاع الجوي وطائرات حربية قطعتين جويتين مسيرتين .

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان: طائرات حربية أغارت قبل قليل على بنية تحتية ومبنى عسكري تابعين لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة عيتا الشعب، وفي وقت سابق من اليوم أطلقت قوات جيش الدفاع النار لإزالة تهديد في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وأضاف البيان: طائرات حربية ومقاتلو الدفاع الجوي اعترضوا قبل قليل مسيّرتين فوق المجال الجوي اللبناني، كما تم رصد عدة عمليات إطلاق قذائف عبرت من لبنان باتجاه عدة مناطق شمالي البلاد.

وتم رصد سقوط بعضها في منطقة شلومي حيث شب حريق في المنطقة جراء ذلك، فتعمل قوات الإطفاء في المكان على إخماد الحريق، ولم تقع إصابات.