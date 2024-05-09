كشف ملابسات قيام شخص بأداء حركات استعراضية بسيارته في الإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر موقع "إنستجرام" لشخص يقوم بأداء حركات إستعراضية بإحدى السيارات وسيره برعونة بالإسماعيلية.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف مُلابسات تداول مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" يقوم خلالها صاحب الحساب بأداء حركات إستعراضية بإحدى السيارات وسيره برعونة بأحد الطرق السريعة وداخل مدينة الإسماعيلية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية)، وتبين عدم حمله رخصة قيادة وأن السيارة قيادته فى مقاطع الفيديو المُشار إليها مملوكة لشقيقه وإعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

والإدارية ضد المذكور والمركبة

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع الشغل لتورطه في إحداث عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة.

وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ومُصادرة الأداة المضبوطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم 25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحاً بالمجني عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة فاستقرت بعينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.

وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر بحالته الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله وإحرازه مسوغ قانوني.