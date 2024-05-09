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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الخارجية تخصص أرقام لتلقى استفسارات المصريين في الخارج بشأن الموقف التجنيدي

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن تخصيص وسائل تواصل لتلقى استفسارات المواطنين المصريين فى الخارج بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدى بشكل نهائى.

وذكرت الوزارة، أنه إلحاقا بالبيان الصحفى الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 17 مارس 2024 بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدى بشكل نهائى للمواطنين المصريين بالخارج، والتى بدأت اعتبارا من 1 مايو 2024 وتستمر لمدة شهرين، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والحرص على التعامل مع كل الاستفسارات التي ترد من المواطنين المصريين بالخارج بشأن المبادرة. 

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وتم تخصيص وسائل التواصل التالية لاستقبال استفسارات المواطنين على مدار الساعة:


- التواصل عبر تطبيق الواتساب من خلال رقم الهاتف (201557066757+ )
- التواصل عبر البريد الإلكترونى:([email protected])

وتود وزارة الخارجية التأكيد على المواطنين المصريين بالخارج والراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي بشكل نهائي، بسرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لتلك المبادرة.

الجريدة الورقية