مدير تعليم قوص يفتتح فعاليات المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية

أفتتح عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، اليوم الخميس، أولى جولات المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب بالمدارس من مدرسة العصارة الابتدائية الجديدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وشهد مدير عام تعليم قوص، وماهر خريشى مدير إدارة الشباب والرياضة بقوص، والكابتن احمد حسين موجه أول التربية الرياضية وفريق عمل توجيه التربية الرياضية، وابو الحسن ربيع ومحمد صلاح الدين، وبدور سلطان ممثلو كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى، والدكتورة هاجر ابوجبل ممثل إدارة قوص الصحية ومصطفى محمد مدير مدرسة العصارة الابتدائية الجديدة .

وثمن مدير إدارة قوص التعليمية، الدور الفاعل الذى يلعبه توجيه التربية الرياضية بالمدارس بمختلف مراحلها والذى يقع على عاتقه رفع الكفاءة البدنية والاهتمام الصحي بالطلاب مؤكدا التشابك مهنى بين توجيه التربية الرياضية والتربية الاجتماعية فى رفع نسب التحصيل الدراسى الأمر الذى ثبت علميا من خلال عدة أبحاث علمية ومجتمعية عبر عدة فترات زمنية متعاقبه .

وأكد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، أن المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس هو مشروع وطنى ترعاه مؤسسة الرئاسة بمشاركة وزارة التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وجامعة جنوب الوادى ويتضمن كشف وفحص صحى دقيق للطلاب والتأكد من عدم إصابتهم بالسمنه أو التقذم بالاضافه الى مشاركة رياضية بدنيه لعده العاب عضلية هى الجرى ورمى الجلة والوثب والقفذ كما يتضمن عدة أنشطة داعمه للجهاز الحركى لدى الطلاب .

يذكر أن إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، قد إختارت مدرسة العصارة الابتدائية الجديدة لتنفيذ برنامج المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس والذى ستستمر فعلياته بعدة محافظات حتى الاحد المقبل.

من ناحية أخرى تابع عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، شمال قنا، اليوم الخميس 9 من مايو 2024، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023م لتلاميذ وطلاب الصفوف السادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي العام، بمدارس نجع حمادي التعليمية، وسط إجراءات أمنية و احترازية مشددة، وتحذيرات من أي تهاون أو تقصير بأعمال المراقبة والملاحظة للامتحانات والتعامل بأمانة واجبة لتحقيق الأهداف المرجوة من الأجيال القادمة، وفق توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.