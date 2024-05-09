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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

السيمفوني يواصل عزف روائع القرن العشرين فى الأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا وكورال أكابيلا النسائى قيادة وتدريب مايا جفينيريا وذلك فى الثامنة والنصف مساء السبت 11 مايو بالمسرح الكبير، وذلك ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم  مختلف ألوان الإبداع العالمي.

يأتي الحفل ضمن سلسلة روائع القرن العشرين ويتضمن مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين خلال القرن الماضى منها ليلية لـ ديبوسى ، كونشيرتو التشيللو والأوركسترا الأول لـ شوستاكوفيتش والسيمفونية الثانية لـ بيتهوفن .

جدير بالذكر  أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا إلى جانب جولات فنية في مختلف أرجاء العالم .

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