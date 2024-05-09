البايرن يستمر في الهجوم على ريال مدريد رغم نهاية المباراة

وصل فريق ريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023 - 2024، عقب تخطيه فريق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3/4 بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

وعقب إطلاق الحكم البولندي سايمون مارتشينياك صافرة نهاية المباراة وإعلان تأهل الملكي للنهائي الـ 18 في تاريخه، إلا أن فرحة عشاق الريال لم تكتمل بسبب الاتهامات الموجهة للحكام بمجاملة الملكي وتعمد توجيه البطولات لدولاب المرينجي.

كارثة تحكيمية تنقذ ريال مدريد

حيث شهدت مباراة الأمس بين ريال مدريد وبارين ميونخ في الثواني الأخيرة، خطأ تحكيميا فادحا بالتحديد من حكم الراية ضد لاعبي الفريق الألماني، بعد رفعه راية التسلل أثناء الهجمة الأخيرة من المباراة، وعلى إثرها أطلق حكم الساحة صافرة إنهاء الهجمة التي انتهت بدخول الكرة مرمى ريال مدريد بتسديدة من ماتياس دي ليخت نجم البايرن، ولكن بعد ثانية واحدة من إطلاق صافرة الحكم لإيقاف اللعب.

وأثار هذا الخطأ التحكيمي ضجة كبيرة في جميع وسائل الإعلام عقب انتهاء المباراة خاصة بعد مراجعة الحالة وإثبات عدم وجود شبهة تسلل من قبل لاعبي البايرن، والتي كانت كفيلة بتحويل مسار نتيجة المباراة للتعادل والاحتكام لركلات الترجيح بعد الأشواط الإضافية، ولكن حكم المباراة أنهى اللقاء بفوز الريال وتأهله عقب إلغاء الهدف مباشرة.

استمرار الهجوم الألماني على الحكم وريال مدريد

وخرج كل من الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونخ منتقدا البولندي سايمون مارتشينياك حكم المباراة وكذلك حكم الراية متهما كلاهما في إفساد المباراة وظلم البايرن بإلغاء الهدف.

لاعبو البايرن والحكم

وقال مولر في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية عقب المباراة "اللعب ضد ريال مدريد دائمًا ما يكون غريبًا جدًا. ومن المؤسف أن هذا يحدث كثيرًا في مدريد. لقد حدث لي بالفعل في عام 2017 بهدفين من كريستيانو رونالدو "يقصد احتساب هدفين لـ رونالدو لصالح مدريد من أخطاء تحكيمية من وجهة نظره"

وأضاف "كلاعب، إدارة المباراة كانت سيئة من جانب الحكام، الحكم لم يذهب إلى تقنية الفيديو، ولم يمنح نفسه الفرصة حتى للذهاب لرؤية اللعبة. موقف مثل هذا غريب للغاية، ويطلق صفارة الخطأ بسرعة كبيرة".

ومن جانبه، سلط توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الضوء على أخطاء التحكيم في مباراته أمام ريال مدريد، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار توخيل في حديثه إلى وجود خطأ من الحكم في رفع راية التسلل لحظة لعب دي ليخت لكرة الهدف الذي لم يحتسب في الوقت بدلاً من الضائع.



وقال توخيل في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية عن هدف دي ليخت الذي لم يحتسب للتسلل "كارثة، كارثة مطلقة، مع الهدف الثاني لريال مدريد، سمحوا بمواصلة اللعب، القاعدة الواضحة هي أن اللعبة يجب أن تستمر، الخطأ الأول ارتكبه مساعد الحكم، والثاني ارتكبه الحكم، لقد كان انتهاكًا واضحًا للقواعد".

وانتقد توخيل التحكيم متابعًا: "إن امتلاك الجرأة والشجاعة لرفع العلم في هذه الحالة يعد خطأً فادحًا، لدى الحكم إمكانية عدم إطلاق الصافرة ويتخذ قرار إطلاق الصافرة، إنه يتعارض مع أي قاعدة، أنا آسف، نحن نقبل ذلك، هكذا هي الأمور، لكن هذا لم يكن ليحدث إذا كان الوضع معكوسًا (يقصد مع ريال مدريد)".

وسُئل توخيل عن التفسير الذي يجده لما حدث في البرنابيو في الدقائق الأخيرة، وأجاب: "أن للحكام تأثيرهم".

وإذا كان يمكنه قبول اعتذار الحكم، علّق: "نحن نقبل، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للاعتذار، ليس هذا هو الوقت المناسب لارتكاب مثل هذه المخالفات الجسيمة".

وواصل: "يمكن لأي شخص أن يرتكب الأخطاء، ولكن يجب على الحكام أيضًا أن يكونوا في المستوى، إذا لم تكن قادرًا على تقديم أفضل مستوى، فهي قليلة الفائدة، هذا لا يستحق كل هذا العناء".

وأكمل: "أنا غاضب حقًا، نريد دائمًا أن نصنع اللعبة المثالية، في مدريد، مع الأخذ في الاعتبار الظروف... علينا أن نرتقي إلى مستوى ذلك، لقد كدنا أن نصل إلى خط النهاية، لكننا بذلنا كل ما في وسعنا".

وأتم: "أقسى هزيمة؟ لم أحب الخسارة أبدًا، لقد تعرضت لخسائر أخرى في النهائيات وقدمنا ​​كل شيء، نحن لا نفهم لماذا لم يكن كافيًا".