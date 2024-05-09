صعود طفيف لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس ختام جلسات الأسبوع بصورة جماعية بدعم مشتريات أجنبية وعربية .

تراجع رأس المال السوقي للأسهم بصورة هامشية، حيث خسر نحو600 مليون جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.758.9 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 26003 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى5758 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 8253 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 7.1 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 2.8 مليار جنيه.