رئيس مياه الشرب بالشرقية يوجه بإستيفاء المعايير الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM

أجرى المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على عدد من محطات مياه الشرب بمركزي أبو حماد وبلبيس، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

حيث تفقد رئيس الشركة محطة مياه العباسة المرشحة بطاقة تصميمية 195 ألف م3/ يوم التى تخدم قرى ومركز ومدينة أبو حماد، وشملت الزيارة تفقد جميع مكونات المحطة لمتابعة أعمال التشغيل، وكذلك أعمال الاحلال والتجديد بالمحطة، وسير العمل بالمعامل داخل المحطة والتأكد من مطابقة عينات المياه وفقا للمعايير والمواصفات القياسية.

كما تفقد رئيس الشركة محطة مياه بلبيس المرشحة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 207 ألف م3 / يوم، ومحطة مياه الطحاوية المرشحة بمركز بلبيس، مؤكدا خلال جولته بضرورة الإلتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات، وعلى أهمية استيفاء المعايير والمتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM، وهى مجموعة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة دوريًا لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

جاءت جولة رئيس الشركة؛ للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات، وذلك فى إطار حرص الشركة التام على تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل،أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور المناطق الصناعية الرائد في الصناعة ودفع عجلة التنمية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير ودعم الصناعة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الإقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الإستثمارات، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة لإزالة كل العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية، من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الإكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.