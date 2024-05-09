نسرين طافش تتسلم شهادة من محكمة جنوب الجيزة

تسلمت الفنانة نسرين طافش شهادة من جدول محكمة جنوب الجيزة تفيد انتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة شيك بدون رصيد بالتصالح، لتسليمها إلى مكتب النائب العام لرفع قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر، والذي صدر برقم 454099 بتاريخ 26 يوليو 2023 بقرار من النائب العام.

وكشف دفاع الفنانة نسرين طافش في قضية استئنافها على قرار حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، أنه يوجد قرار بمنع الفنانة من السفر لمدة 15 يوما، بسبب تلك القضية، رغم التصالح ودفع الفنانة مبلغ 4 ملايين جنيه.

وقضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.

وكانت الفنانة نسرين طافش، وصلت إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر لحضور الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وظهرت نسرين طافش بحقيبة فيها 4 ملايين جنيه عقب وصولها المحكمة، وطلب محامي الفنانة التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.

وقضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

تفاصيل التحقيق في اتهام نسرين طافش

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.