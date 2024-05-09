سقوط 4 عاطلين وربة منزل لارتكابهم وقائع سرقة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 4 عاطلين وربة منزل، بدوائر أقسام "باب الشعرية - السيدة زينب - القطامية" لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقة عدة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لقيامه بإرتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر، وأقر بإرتكابه 4 وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله (مالك مخزن خردة "سيئ النية") تم ضبطه.

كما تم ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) لقيامهم بسرقة (مبلغ مالى ، بعض المشغولات الذهبية) من داخل إحدى الشقق بدائرة القسم ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم وكذا فرد خرطوش وطلقتين.

فيما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة ، عدد 9 هواتف محمولة ، عدد 4 مفتاح سيارة "مختلفة الأنواع" ، السيارة المستولى عليها) ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالإستيلاء على عدد 2 مفتاح سيارة آخرى إستعداداً لسرقتهما ، وكذا قيامهما بالنصب على المواطنين والإستيلاء على هواتفهم المحمولة.. وإرتكابهما عدد 2 واقعة سرقة هاتف محمول ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان لدى عميلهما "سئ النية" (عامل بمحل هواتف محمولة ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، في القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالدقهلية، قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق إتهامه فى 12 قضية أبرزهم " إتجار مخدرات – سلاح نارى –شروع فى قتل" ، ومحكوم عليه فى جنايتى "شروع فى قتل - مخدرات وسلاح نارى" بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 5 قضايا"مخدرات - سلاح نارى" بالإتجار فى المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، متخذاً من دائرة مركز شرطة دكرنس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته وعُثر بحوزته على "بندقية آلية - 2 خزينة – طبنجة– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، كما عثر على "10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش"، تم التحفظ على المضبوطات، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

يأتي ذلك إستمرارصا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

وفي سياق آخر قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد الشحات حضوريا بمعاقبه المتهم "شعبان. م " بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف فيه بما أسند إليه ومصادرة المخدرات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الرحيم علي على ومحمد حسن خطاب وسكرتارية محمد هلال ورضا هنداوي.

وكانت النيابة العامة بالجيزة أحالت القضية رقم 614 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة الصف والمقيدة برقم 591 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة، إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة.

واتهمت النيابة العامة شعبان محمد إسماعيل (محبوس) ،33 عام بدون عمل لأنه في يوم 14 يناير 2024 بدائرة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا ( الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.