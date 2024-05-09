الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بث مباشر .. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ونظيره الأردني

رئيس الوزراء ونظيره
رئيس الوزراء ونظيره الأردني خلال المؤتمر الصحفي

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الأردني.

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 الدورة 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة 

وقع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، محضر أعمال الدورة 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد رئيسا الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري  وهيئة الإعلام بالأردن.

 الجانب الأردني مهند المبيضين

ووقع من الجانب المصرى، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن الجانب الأردني مهند المبيضين، وزير الاتصال الحكومي الأردني.

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