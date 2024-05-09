ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، في القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالدقهلية، قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه فى 12 قضية أبرزهم " إتجار مخدرات – سلاح نارى –شروع فى قتل" ، ومحكوم عليه فى جنايتى "شروع فى قتل - مخدرات وسلاح نارى" بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 5 قضايا"مخدرات - سلاح نارى" بالإتجار فى المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، متخذاً من دائرة مركز شرطة دكرنس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته وعُثر بحوزته على "بندقية آلية - 2 خزينة – طبنجة– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، كما عثر على "10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش"، تم التحفظ على المضبوطات، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

وفي سياق آخر قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد الشحات حضوريا بمعاقبه المتهم "شعبان. م " بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف فيه بما أسند إليه ومصادرة المخدرات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الرحيم علي على ومحمد حسن خطاب وسكرتارية محمد هلال ورضا هنداوي.

وكانت النيابة العامة بالجيزة أحالت القضية رقم 614 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة الصف والمقيدة برقم 591 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة، إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة.

واتهمت النيابة العامة شعبان محمد إسماعيل (محبوس) ،33 عام بدون عمل لأنه في يوم 14 يناير 2024 بدائرة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا ( الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.