أسعار الحديد بالأسواق اليوم الخميس 9-5-2024

ننشر أسعار الحديد بالأسواق المحلية في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 9 -5-2024، ليسجل سعر طن الحديد 36 ألف جنيه في بعض الشركات ومستويات تراوحت بين 40500 و 40700 في شركات أخرى.

وتقدم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الحديد في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للحديد في السوق.. أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم، وإليكم آخر الأسعار.

بلغ متوسط أسعار الأسمنت في شركة العربية للأسمنت "المسلح"، 2020 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 1990 جنيهات للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 1940 جنيهًا.

سجل متوسط سعر حديد عز 41 ألفًا و500 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 41 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 39 ألف جنيه للطن.

بينما بلغ سعر حديد عطية عند مستوى نحو 38 ألفًا و500 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 38 ألف جنيه للطن.

وحققت أسعار حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 38 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 37 ألفًا و500 جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 37 ألفًا و500 للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 37 ألفًا و500 جنيه للطن.

قالت شركة حديد عز في رسائل نصية للتجار والموزعين لديها، إنها قررت تثبيت أسعار الحديد لشهر مايو 2024 عند مستويات 40700 جنيه وهي نفس مستويات أبريل 2024.

وقالت شعبة مواد البناء، أن سعر طن حديد شركة إلكوستيل تسليم أرض المصنع يسجل 36000 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 37 ألف إلي 37500 جنيها بعد إضافة تكاليف الشحن ومكاسب التجار.

أسعار الأسمنت

وسجل متوسط أسعار الأسمنت في لافارج "المخصوص"، سعر 2010 جنيه للطن، بينما سجل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 1950 جنيهًا للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 2140 جنيهًا للطن.

وصل متوسط أسعار الأسمنت في حلوان، مستوى 2010 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 1950 جنيهًا للطن.

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة عند 3900 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3800 جنيه للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3800 جنيه للطن، و"رويال العادة" 3900 جنيه للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3920 جنيهًا للطن.