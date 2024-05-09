التصريح بدفن جثة كهربائي لقي مصرعه أثناء تنقيبه عن الآثار بسوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثة كهربائي يبلغ من العمر 33 سنة يقيم بدائرة قسم أول سوهاج لقي مصرعه أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمقر عمله داخل مصنع خاص رفقة نجل مالك المصنع بدائرة مركز سوهاج .

وكان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "عصام الدين . م . ح . ر" 33 سنة كهربائي ويقيم دائرة قسم أول سوهاج مُصابًا بكدمات متفرقة بالوجه وأتربة كثيفه بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم وتوفى عقب وصوله.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال نجل خالته "كمال . م . ع" 39 سنة كهربائي يقيم دائرة المركز أفاد أنه أثناء قيام المذكور بالحفر والتنقيب عن الآثار بمحل عمله داخل هنجر بمصنع خاص رفقة نجل مالك المصنع "كرم . ع . ح . م" 20 سنة طالب يقيم دائرة المركز انهارت عليه الأتربة داخل الحفرة مما أدى إلى إصابته ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

جرى ضبط نجل مالك المصنع وبسؤاله أقر بمضمون ما تقدم وتم التحفظ على أدوات الحفر بهنجر المصنع .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة أجرة بعمود إنارة على جانب الطريق نتج عنه إصابة طالبين في السادسة عشرة من عمرهما يقيمان بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بكدمات وتورم بالكاحل الأيمن والرقبة وجرى نقلهما لمستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود حادث تصادم ومصابين على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة أجرة قيادة "عبد الرافع . ح . ا" 54 سنة سائق- ومقيم دائرة مركز العسيرات بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيده مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بعامود إنارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة مستقلي السيارة كلٍ من "أحمد . ع . س" 16 سنة طالب ومقيم دائرة مركز العسيرات بكدمة وتورم بالكاحل الأيمن و"مازن . م . ع" 16 سنة طالب يقيم بذات الناحية بكدمة وتورم بالرقبة وتم نقلهما لمستشفى جرجا العام لتلقي العلاج.