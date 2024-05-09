محافظ الشرقية يوجه بوضع التصور الأمثل لإقامة متنزه ومبني خدمي بمنطقة مساكن التجنيد

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس حي ثان بالبدء فوراً في أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية والضيقة المتفرعة من شارع فاروق ببلاط الإنترلوك بدءاً من نفق عرابي من الاتجاهين، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

جاء ذلك جلال جولته الليلية المفاجئة بشوارع المدينة لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

حرص المحافظ على تفقد نفق المشاة أسفل السكة الحديد والمؤدي لشارع فاروق، مشدداً علي رئيس حي أول بالتنسيق مع شرطة المرافق باستمرار شن الحملات المفاجئة لرفع الإشغالات، وإزالة الباعة الجائلين المفترشين بضاعتهم بالنفق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توجه محافظ الشرقية لمعاينة موقع العمارتين 6 و7 الكائنتين بمساكن التجنيد بمنطقة النحال بمدينة الزقازيق، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الإزالة حتى سطح الأرض، ليصدر المحافظ تعليماته لرئيس حي أول بسرعة الانتهاء من رفع إحداثيات الموقع، ووضع التصور الأمثل لاستغلال جزء من المساحة لإقامة متنزه وتشييد مبني إداري خدمي يعود بالنفع والفائدة على أهالي المنطقة.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد منطقة مساكن الزراعة خلف مصنع كوكاكولا، لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعمارات السكنية الكائنة بها، وكذلك حل مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لخطوط الصرف الصحي، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين،وتلبية كافة احتياجاتهم، وكذلك إقامة مشروعات خدمية وتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتعود بالنفع والفائدة عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وشهدت الجولة، قيام محافظ الشرقية بتفقد شوارع قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بالشوبك بمركز الزقازيق، والتي تشهد أعمال مد مواسير الغاز الطبيعي بها، تمهيداً لتوصيل الغاز للمنازل، ليكلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بحصر الشوارع الضيقة والجانبية وإعداد المقايسات اللازمة للبدء في أعمال تركيب بلاط الإنترلوك عقب الإنتهاء من أعمال توصيل الغاز، مع رفع كفاءة طريق الخدمة أمام القرية، والموازي لطريق الزقازيق أبوحماد، وكذلك الإستفادة من الترعة المغطاة أمام القرية بإقامة مسطحات خضراء ومتنزهات عليها، لتكون متنفساً ومتنزها للمواطنين.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الإنشاء الجارية بالنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة والمُقام أمام الديوان العام، والتي تشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية من مد كابلات الكهرباء وإنشاء الأعمدة الديكورية وتوفير مداخل وخارج ومعابر ٱمنة « رامب» لذوى الهمم، ومظلة للحضور، ومكان للسواري، وأحواض للزهور، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري أمام المواطنين والزائرين، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه، تخليداً لذكرى الشهداء، وعرفاناً بالجميل لما قدموه فداءاً للوطن الغالي.

شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال،مع مراعاة المعايير والاشتراطات المحددة، وإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة، تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

أكد المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، للوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع والطرق والكباري، لافتا إلى أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان، ونواب رئيس المركز وحيي أول وثان.