إصابة طالبين في حادث سير بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة أجرة بعمود إنارة على جانب الطريق نتج عنه إصابة طالبين في السادسة عشرة من عمرهما يقيمان بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بكدمات وتورم بالكاحل الأيمن والرقبة وجرى نقلهما لمستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من مساعدة لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود حادث تصادم ومصابين على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز.

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز بالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة أجرة قيادة "عبد الرافع . ح . ا" 54 سنة سائق- ومقيم دائرة مركز العسيرات بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها واصطدامها بعامود إنارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة مستقلي السيارة كلٍ من "أحمد . ع . س" 16 سنة طالب ومقيم دائرة مركز العسيرات بكدمة وتورم بالكاحل الأيمن و"مازن . م . ع" 16 سنة طالب يقيم بذات الناحية بكدمة وتورم بالرقبة وتم نقلهما لمستشفى جرجا العام لتلقي العلاج.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



وفي سياق آخر عاقبت محكمة جنايات سوهاج، المتهم "ك . م . ك." عامل، يقيم بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الشروع في قتل المجني عليه "ح . م . ح" عامل، عقب التعدي عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى أبوزيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب أبو سالم، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة بلاغا بإصابة المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح أبيض وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

ومن خلال التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بطعنه بسلاح أبيض كان بحوزته بسبب خلافات بينهما قاصدا قتله مما أسفر عن إصابته وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.