تفاصيل وموعد العرض الثاني لمسلسل "حق عرب"

يقام العرض الثانى لمسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، عبر شبكة قناة الحياة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد عرض العمل لأول مرة في شهر رمضان الماضى بشكل حصرى على قناة ON.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في اطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضى"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.

آخر أعمال الفنان أحمد العوضي

يذكر أن آخر أعماله فيلم "الإسكندراني"، الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينمات.

قصة فيلم الإسكندراني

يعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم ممن حقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال فيلم الإسكندراني

يشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، وتأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.