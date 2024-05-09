ختام إمتحانات النقل الثانوي والقراءات بمعاهد الشرقية الأزهرية

اختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس ٢٠٢٤/٥/٩، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل الثانوي، وسط حالة من الهدوء و الانضباط بجميع اللجان، دون رصد أية شكاوى تتعلق بالأسئلة.

وأدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات اليوم الختامي في مواد"الأدب والنصوص والمطالعة، والثقافة الإسلامية، والعروض والقافية، الجبر".

وأدى طلاب النقل للصفين الأول والثاني «قراءات» لمرحلة التخصص ختام الامتحانات للدور الأول بمادتي "الأدب والنصوص، ورسم القرآن الكريم".

وفي اليوم الختامي تابع الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، سير الامتحانات بعددٍ من لجان إدارة شرق الزقازيق التعليمية، حيث أكد أن الأسئلة جاءت مطابقة للمناهج المقررة، مُشيدًا بهدوء اللجان وانضباطها، والتزام الجميع بتعليمات الإدارة المركزية للامتحانات.

ووجه رئيس المنطقة بسرعة إنهاء أعمال التصحيح والرصد، تمهيدا لإعلان النتائج، مقدما الشكر للجميع.

ومن جانبه ذكر الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات، أن امتحانات النقل الثانوي ومن قبلها المرحلتين الإعدادية والابتدائية، انتهت بأفضل حال، وذلك للتخطيط الجيد والمتابعة المستمرة، موجهًا الشكر لجميع المشاركين في الامتحانات.

وفي سياق متصل، شهد محافظ الشرقية الإحتفال السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف، والذي نظمته الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بقصر ثقافة الزقازيق، في حضور الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

كما حضر الاحتفالية كل من: الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وقيادات المحافظة، ووكلاء المديريات، والمستشار العسكري للمحافظة، والقم يوحنا اسحق ممثلاً عن الكنيسة ببيت العائلة بالشرقية، والدكتور أحمد عبد القادر مدير عام منطقة الوعظ ، والدكتور محمد سعيد مسئول أروقة الأزهر، وعمداء كليات جامعة الأزهر بالزقازيق، وعدد من رجال الدين الإسلامي وعلماء الأزهر الشريف، ومديري المديريات الخدمية، ونواب البرلمان.

بدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجهورية مصر العربية اعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، ثم كلمة لمحافظ الشرقية أكد فيها أن مشاركتنا اليوم تأتي إحتفالاً بالذكري الرابعة والثمانون بعد الألف على إنشاء الجامع الأزهر، قائلاً أن الأزهر الشريف ليس مجرد جامع وجامعة بل نوراً ومنارة للعلم والثقافة وأيقونة الدين الوسطي ورمزاً للدولة المصرية وحارساً لقيم الدين والدنيا بشيوخه وعلمائه الأفاضل، والذين يمثلون القدوة الصالحة والأسوة الحسنة.

وخلال الإحتفالية أرسل المحافظ التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الشيخ الفاضل والإمام الزاهد صاحب الحكمة والوقار صاحب العلم والفكر المستنير صاحب الأمانة والقرار صاحب القلب الطيب، والذي شهد الأزهر الشريف في عهده نهضة في نشر علوم الدين الإسلامي الصحيح من خلال التوسع في إنشاء المعاهد في القرى والنجوع وزيادة المنح الدراسية للوافدين من جميع بقاع العالم، والذي قرر إنشاء مركز دائم باسم "مركز الأزهر للتراث والتجديد" يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها للإسهام في عملية التجديد الديني، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اعطاء أهمية لتجديد الخطاب الديني، وحمل مسئولية هذه الأمانة مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

ألقى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية كلمة أوضح فيها أن الأزهر الشريف شمساً للعالمين تدور في فلكه رحلة العلم والثقافة والعقل حاملة ضياءه إلى أرجاء المعمورة، فكان الأزهر ولا يزال حارساً للقيم الدينية السامية بعلمائه.