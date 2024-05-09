وظائف خالية للمعلمين عبر هذا الرابط.. اعرف الشروط

وظائف خالية 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن الوظائف الخالية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم في وظائف مدربين أكاديميين في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 10 مايو الجارى.

الوظائف الخالية

وكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن فتح باب التقديم للمدربين الأكاديميين ووكلاء المدارس في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 10 مايو الجاري، على الرابط التالي:

https://tawzef.emis.gov.eg -

شروط وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقدم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والتي تمثلت فيما يلي:

أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

حاصل على مؤهل عالٍ مناسب يفضل كلية هندسة أو حاسبات ومعلومات للوظائف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أو معلمي Math، والميكانيكا COC، والميكاترونيك)

يفضل خبرة في مجال التخصص لا تقل عن 3 سنوات.

ولا يزيد السن في أول أكتوبر ٢٠٢٤ على 55 عامًا.

ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة حيث لا يوجد بدل انتقال.

يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس.