إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للطرح العام لشركة "سبينيس"

بسوق دبي المالي..

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس»، وذلك بقيمة 375 مليون دولار أمريكي في سوق دبي المالي.

وتعد «سبينيس» إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة والتي تدير سلسلة كبيرة من متاجر السوبرماركت المتميزة تحت العلامات التجارية "سبينيس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والذي من المقرر افتتاحه في المملكة العربية السعودية خلال عام 2024. ولعبت إي اف چي هيرميس دور مدير الطرح المشترك للصفقة.

شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «سبينيس» بطرح 25% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 900,000,000 من أسهمها الحالية، وذلك بقيمة 1.53 درهم إماراتي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 5,5 مليار درهم إماراتي (1,5 مليار دولار).

لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 64 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة (باستثناء الشريحة الأساسية). وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز " SPINNEYS".

صرح كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن هذه الصفقة تعد بمثابة علامة بارزة في سوق الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تسلط الضوء على قوة وجاذبية أسواق رأس المال في البلاد.

كما أعرب مليكة عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس» في سوق دبي المالي، مما يعكس الخبرة الواسعة التي تحظى بها إي اف چي هيرميس في إتمام كبرى الصفقات والدراية العميقة بمقومات السوق على الساحة الإقليمية.

وأضاف مليكة أن معدل تغطية الاكتتاب الذي تجاوز إجمالي الأسهم المطروحة يؤكد على الإقبال الكبير من جانب المستثمرين على الشركات عالية القيمة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية تلك الصفقة في ترسيخ مكانة إي اف چي هيرميس باعتبارها الجهة الاستشارية المفضلة للمستثمرين مستفيدة من سجلها الحافل بالإنجازات في مساعدة شركات القطاع الخاص في الوصول للأسواق التي تنبض بفرص الاستثمار الجذابة.

وأشار مليكة إلى أن الإقبال القوي من جانب المستثمرين على المشاركة في الاكتتاب يعكس إمكانيات النمو الكبيرة لشركة «سبينيس» وثقتهم في مستقبل المشهد الاقتصادي الواعد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة «سبينيس» تدير سلسلة كبيرة من متاجر تجزئة لبيع المواد الغذائية تضم 75 سوبر ماركت تحت العلامات التجارية "سبينيس" و"ويتروز" و"الفير" في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ومن المقرر افتتاح أول متجر للشركة في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من عام 2024.

وتعد شركة «سبينيس» إحدى الشركات الرائدة والمتميزة في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة في المنطقة، حيث تستحوذ على حصة قدرها 27% من السوق المستهدف في دبي وحصة 12% من السوق المستهدف البالغ قيمته 23 مليار درهم إماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.87 مليار درهم إماراتي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2019، مدفوعًا بالتوسع الناجح بمتاجر الشركة عبر الإنترنت، وزيادة انتشار العلامات التجارية التابعة لها، فضلًا عن تجاوزها لأزمة التضخم من خلال التسعير الاستراتيجي للمنتجات، مع التوسع بنطاق متاجرها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط. ومؤخرًا قامت إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركين» في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن.

كما قدمت الشركة خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، في بورصة مسقط للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العماني على مدار أكثر من 20 عامًا.

كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).