عاجل
عاجل.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى الدفاع السورية تعلن إسقاط صواريخ إسرائيلية باتجاه ريف دمشق الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في هجوم لحزب الله اللبناني
الخميس 09 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

الدعاء المستجاب في يوم الجمعة

دعاء
دعاء

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالإكثار في الدعاء يوم الجمعة واعتبره من الأوقات المستجاب والمحبب فيها الدعاء لله،  فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: خيرُ يومٍ طلعت فيهِ الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ أُهْبِطَ، وفيهِ تيبَ علَيهِ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ تقومُ السَّاعةُ، ما علَى الأرضِ من دابَّةٍ إلَّا وَهيَ تصبحُ يومَ الجمعةِ مُصيخةً، حتَّى تطلعَ الشَّمسُ شفقًا منَ السَّاعةِ إلَّا ابنَ آدمَ، وفيهِ ساعةٌ لا يصادفُها مؤمنٌ وَهوَ في الصَّلاةِ يسألُ اللَّهَ فيها شيئًا إلَّا أعطاهُ إيَّاه فقالَ كعبٌ: ذلِكَ يومٌ في كلِّ سَنةٍ، فقلتُ: بل هيَ في كلِّ جُمُعةٍ).

مواد متعلقة

دعاء السفر كما ورد عن النبي

أذكار و دعاء الصباح والمساء المأثورة عن النبي
الجريدة الورقية