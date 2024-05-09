محافظ الإسكندرية يكرم أبطال فريق كرة السلة بنادي الإتحاد السكندري

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، أبطال فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بمناسبة فوزهم بكأس مصر لكرة السلة، وذلك بحضور محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقدم اللواء محمد الشريف، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية التهنئة إلى نادي الاتحاد السكندري.

وأشاد بالجهود التي حققها أبطال النادي بفريق كرة السلة، بعد فوزهم بلقب "بطل كأس مصر للسلة" وذلك للمرة ال 14 في تاريخه، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم إلى نادي الاتحاد السكندري وإلي أبطاله، مثمنًا حرص النادي الدائم على حصد مزيد من البطولات المشرفة لمحافظة الإسكندرية.