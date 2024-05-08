محافظ الإسكندرية: مصر دولة رائدة فى مجال التعهيد والبرمجيات

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مصر دولة رائدة وواعدة فى مجالات التعهيد والبرمجيات، لافتاً إلى أن مجال التعهيد هو طريقة جديدة لتقسيم العمل وتوفير المال والطاقة والوقت فى مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية وغير الاقتصادية وذلك من خلال استخدام واستئجار كفاءات وافراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات او جهات ثالثة.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ المبنى الجديد لإحد الشركات، والذي يضم حوالي 1500 كرسي، ويوفر ما لا يقل عن 2500 فرصة عمل في مجال خدمات التعهيد والبرمجيات لأبناء الإسكندرية، يأتي هذا في إطار تشجيع المحافظة للاستثمار وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وأضاف الشريف، أن اختيار الشركة للإسكندرية كسوق عمل جديد هو اختيار موفق جدا، حيث أنه طبقًا للمؤشرات فالإسكندرية تتسع لنحو 50 ألف فرصة عمل في مجال التعهيد لوجود العديد من الجامعات والمدارس في التخصصات المختلفة التي توفر الخبرات المطلوبة لهذا المجال. ، لافتًا إلى أن شرق المدينة هي منطقة واعدة نظرًا للكتلة السكانية الكبيرة بها ووجود الكوادر البشرية.

من جانب آخر استقبل محافظ الإسكندرية، اليوم، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، لبحث التعاون المشترك، والتنسيق للمشاركة في كافة الفعاليات التي تشهدها الإسكندرية.

وثمن اللواء محمد الشريف الدور الرائد والتاريخي لكافة إصدارات أخبار اليوم، وقدرتها على التواصل مع المواطن والتفاعل مع كافة قضايا المجتمع، ومواكبتها لأحدث تكنولوجيا العصر، من خلال تطبيقاتها الرقمية.

وأكد المحافظ، على دور الصحافة القومية في تشكيل الرأي العام وإبراز مجهودات الدولة في المشروعات القومية وتوجيه الرأي العام في مختلف الأنشطة والمجالات الهادفة، بالإضافة إلى دورها الرائد في التصدى للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.