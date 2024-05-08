محافظ الغربية يشهد ختام فعاليات الدوري الرياضي لمراكز شباب مصر

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، التصفيات النهائية للدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر من داخل مركز شباب كفر الزيات، وذلك في ألعاب (خماسي كرة القدم - كرة اليد - كرة السلة - الكرة الطائرة بنات - تنس الطاولة)، بالإضافة إلى تفقد معرض أندية الفتاة والمرأة، والذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر فرع الغربية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز الشباب ، والدكتور مجدى وكوك رئيس مجلس ادارة فرع الاتحاد بالغربية، الدكتور عمرو وكوك عضو مجلس إدارة الإتحاد العام لمراكز شباب مصر ،الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وحرص المحافظ ومرافقوه، على مشاهدة المباراة النهائية لكرة القدم بين فريق مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج مركز بسيون، ومركز شباب سنبو الكبرى بمركز زفتى، والتي انتهت بفوز مركز شباب محمد صلاح وتتويجه بالمركز الأول، كما تنافست مراكز شباب محافظة الغربية في العاب كرة اليد،كرة السلة) إلى جانب تنافس معارض أندية الفتاة والمرأة في عرض مشغولاتهم اليدوية المتنوعة.

واختتمت الفعاليات بتسليم المحافظ الميداليات للفائزين في ألعاب (خماسي كرة القدم - كرة اليد - كرة السلة - الكرة الطائرة بنات - تنس الطاولة).

وأهدى الدكتور مجدى وكوك رئيس مجلس إدارة فرع الاتحاد بالغربية، درع لمحافظ الغربية تقديرا لجهوده المبذولة.