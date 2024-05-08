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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يُفاضل بين ثلاث أندية عند الرحيل من ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

يُفاضل محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بين ثلاث أندية لتحديد وجهته المقبلة استعدادًا للرحيل عن صفوف فريقه الحالي.

 

ويرتبط محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول والانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا وذلك بعد العلاقة التي تراجعت بينه وبين إدارة الفريق.

ويزيد من إصرار محمد صلاح على الرحيل عن صفوف ليفربول هو اقتراب المدرب الألماني يورجن كلوب، بالرحيل عن صفوف الفريق الفترة المُقبلة.

وفي سياق ذلك، فيحظى محمد صلاح باهتمام عدد كبير من الأندية التي تسعي لضمه إلى صفوفهم، ويأتي على رأس هذه الأندية نادي اتحاد جدة السعودي الذي يسعي للتعاقد مع جوهرة ليفربول.

 

كما ينضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي يوفنتوس الإيطالي إلى سباق التعاقد مع محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

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